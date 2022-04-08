Російські війська можуть вчинити у будь-якому місті будь-якої країни ті ж звірства і злочини, які вони здійснили в Бучі (Київської області).

Про це сьогодні заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи зі зверненням до парламенту Фінляндії.

– Ви всі знаєте, що наробили російські військові у нашому місті Буча. Але вони роблять такі “Бучі” щодня й досі – від Краматорська до Маріуполя, від Харкова до Херсона. І я впевнений, ви усвідомлюєте: якщо російська армія отримає наказ вдертися на вашу землю, вони зроблять те саме і з вашою країною. Я вам цього не бажаю. Вони зроблять те, що було в Бучі, у ваших містах, містах будь-якої країни, про яку керівництво РФ вирішить, що це нібито частина їхньої імперії, а не земля іншого народу, – наголосив Зеленський.

Президент додав, що навіть якщо солдати РФ не розумітимуть, навіщо їм це потрібно, вони все одно будуть воювати.

– Тому що це ненависть та презирство до інших людей, які виховуються зараз у Росії. Причому на державному рівні, – зазначив Зеленський.

Глава держави розповів, що Росія кинула на захоплення України всі боєздатні сили своєї армії з усієї території аж до Далекого Сходу. Але навіть їх не вистачило для захоплення території України, тому РФ зараз збирає якомога більше будь-яких людей, які здатні тримати в руках зброю, щоб продовжити агресію проти нашої держави.

За словами президента, Кремль шукає найманців по всьому світу, направляє бойовиків із де-факто терористичних груп і так званих приватних армій, створених деякими російськими посадовцями.

– Більшість їхньої армії продовжує воювати на нашій землі, абсолютно безглуздо і максимально жорстоко. Продовжує воювати так, що часто думаєш: чи це люди взагалі, – додав Зеленський.

Як приклад він навів вчорашній обстріл військами РФ човна з мирними людьми на Каховському водосховищі. В човні перебували троє дітей та 11 дорослих, які намагалися врятуватися з тимчасово окупованої території. Російські загарбники розстріляли човен з Градів.

– На усіх дорогах нашої країни, в тих районах, куди заходили російські війська, залишилися сотні розстріляних машин, звичайних автівок звичайних людей, які просто хотіли жити. Російські військові точно знали, що там звичайні мирні люди, вони бачили, що немає жодної загрози. Але вони стріляли. Є непоодинокі випадки таких машин з людьми, яких просто роздавили бронетехнікою, – поінформував також президент.

Глава держави додав, що війна Росії проти України зараз вирішує не лише долю українців, а й усіх, хто має спільний кордон із РФ.

У Бучі, Гостомелі та Мотижині Київської області, які нещодавно були звільненні від військ РФ, виявлено місця масових вбивств та тортур. Наразі відомо про більш ніж 400 жертв. Як наголосили в МВС України, ця цифра буде збільшуватись.