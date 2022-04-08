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Факти / Україна

ЗС Білорусі все ще можуть залучити до агресії РФ проти України – Міноборони

Анастасія Гевко редакторка стрічки
ЗС Білорусі все ще можуть залучити до агресії РФ проти України – Міноборони

Речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник стверджує, що ймовірність залучення збройних сил Білорусі до війни Росії проти України залишається.

Також, за його словами, зберігається висока ймовірність завдання по Україні ракетно-авіаційних ударів з території Білорусі.

– Певні підрозділи продовжують виконувати завдання щодо прикриття ділянки українсько-білоруського кордону, – зазначив він на брифінгу у Києві 8 квітня.

За даними спікера, продовжується переміщення підрозділів східного військового округу з території Білорусі до Росії.

– Окремі підрозділи збройних сил Росії, які були виведені з Поліського операційного району, наразі перебувають на території Білорусі. Очікується переміщення підрозділу східного військового округу до Білгородської області після відновлення їхньої боєздатності. Водночас, противник залишає частину сил і коштів на території Білорусі для ведення демонстраційних дій, – перерахував Мотузяник.

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