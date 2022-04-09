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Факти / Україна

​​Росіяни знову влучили у цистерну з азотною кислотою біля Рубіжного на Луганщині

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
луганщина

Біля Рубіжного на Луганщині російські окупанти влучили у цистерну з азотною кислотою.

Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

– Знову хімічна атака! Біля Рубіжного вороги знову влучили у цистерну з азотною кислотою, – заявив він.

Гайдай закликав людей не виходити з укриттів, а тих, хто перебуває у приміщенні, закрити двері та вікна.

Азотна кислота небезпечна під час вдихання, ковтання, потрапляння на шкіру та слизові оболонки. Тому необхідно підготувати захисні маски для обличчя, змочені содовим розчином.

Під час місцевої дії на очі азотна кислота викликає тяжке ураження з великим некрозом рогової оболонки та кон’юнктиви, що призводить до втрати зору.

У разі попадання азотної кислоти в очі необхідно промити їх проточною водою протягом 10-30 хвилин. Якщо вона потрапила на шкіру  – уражену поверхню обмити водою, додаючи до неї питну соду, мило.

Під час проковтування азотної кислоти показано промивання шлунка великою кількістю води. Детальніше про симптоми та першу допомогу під час отруєння азотною кислотою – читайте на Фактах ICTV.

У Рубіжному 5 квітня російські військові під час обстрілу території вже влучали у цистерну з азотною кислотою.

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