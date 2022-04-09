Загальні бойові втрати Росії від початку повномасштабної війни проти України станом на 9 квітня орієнтовно становлять близько 19100 осіб особового складу.
Такі цифори озвучили у Генштабі Збройних сил України. Також Росія вже втратила 705 танків і 1 895 бойових броньованих машин.
Інші бойові втрати РФ у війні проти України:
- артилерійські системи – 335;
- реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) – 108;
- засоби протиповітряної оборони (ППО) – 55;
- літаки – 151;
- гелікоптери – 136;
- автомобільна техніка – 1 363;
- кораблі /катери – 7;
- цистерни з паливно-мастильними матеріалами – 76;
- безпілотники (БПЛА) оперативно-тактичного рівня – 112;
- спеціальна техніка – 25;
- пускові установки ОТРК/ТРК – 4.
Як зазначають у Генштабі, дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Широкомасштабна війна Росії проти України триває вже 45-й день. Російські війська продовжують завдавати ракетних ударів по українських містах, обстрілювати житлові будинки, школи, іншу інфраструктуру і вбивати мирне населення.