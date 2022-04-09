Загальні бойові втрати Росії від початку повномасштабної війни проти України станом на 9 квітня орієнтовно становлять близько 19100 осіб особового складу.

Такі цифори озвучили у Генштабі Збройних сил України. Також Росія вже втратила 705 танків і 1 895 бойових броньованих машин.

Інші бойові втрати РФ у війні проти України:

артилерійські системи – 335;

реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) – 108;

засоби протиповітряної оборони (ППО) – 55;

літаки – 151;

гелікоптери – 136;

автомобільна техніка – 1 363;

кораблі /катери – 7;

цистерни з паливно-мастильними матеріалами – 76;

безпілотники (БПЛА) оперативно-тактичного рівня – 112;

спеціальна техніка – 25;

пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

Як зазначають у Генштабі, дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Широкомасштабна війна Росії проти України триває вже 45-й день. Російські війська продовжують завдавати ракетних ударів по українських містах, обстрілювати житлові будинки, школи, іншу інфраструктуру і вбивати мирне населення.