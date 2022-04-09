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Факти / Україна

Близько 19,1 тис. осіб та понад 700 танків: оновлені втрати військ РФ

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Близько 19,1 тис. осіб та понад 700 танків: оновлені втрати військ РФ

Загальні бойові втрати Росії від початку повномасштабної війни проти України станом на 9 квітня орієнтовно становлять близько 19100 осіб особового складу.

Такі цифори озвучили у Генштабі Збройних сил України. Також Росія вже втратила 705 танків і 1 895 бойових броньованих машин.

Інші бойові втрати РФ у війні проти України:

  • артилерійські системи – 335;
  • реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) – 108;
  • засоби протиповітряної оборони (ППО) – 55;
  • літаки – 151;
  • гелікоптери – 136;
  • автомобільна техніка – 1 363;
  • кораблі /катери – 7;
  • цистерни з паливно-мастильними матеріалами – 76;
  • безпілотники (БПЛА) оперативно-тактичного рівня – 112;
  • спеціальна техніка – 25;
  • пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

Як зазначають у Генштабі, дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Широкомасштабна війна Росії проти України триває вже 45-й день. Російські війська продовжують завдавати ракетних ударів по українських містах, обстрілювати житлові будинки, школи, іншу інфраструктуру і вбивати мирне населення.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Міноборони

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