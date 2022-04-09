Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 45 день війни
Вбили Вбили
176 дітей
Поранили Поранили
>324 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 480 дорослих
Факти / Україна

Будьте з Україною! Зеленський звернувся до учасників акції #StandUpForUkraine

Валентина Летяк редакторка стрічки
Володимир Зеленський

За 45 днів протистояння російській агресії сміливість українців об’єднала весь демократичний світ, але Україні потрібна допомога, щоб зупинити РФ. Про це заявив президент Володимир Зеленський, звертаючись до учасників глобальної акції #StandUpForUkraine, що проходить у Польщі.

– Я хочу, щоб сміливість українців була доступна всім на землі. Як ми захищаємося від найбільшої тиранії у світі, так і всі люди на землі повинні бути сміливішими, щоб протистояти цій тиранії, змусити Росію шукати миру, змусити російських військових та їхніх командирів понести відповідальність за всі скоєні злочини проти українців, – сказав він у відеозверненні.

За його словами, для цього необхідно посилювати санкції, запроваджувати ембарго на російські енергоресурси, а Україні надати життєво необхідну допомогу.

– Ми попросили допомогу у зброї, фінансах, допомогу для українських переселенців, для 10 млн людей, яких Росія позбавила домівки. Демократичний світ має силу допомогти. Сміливість українців заслуговує на повагу. Переконайте своїх політиків! Будьте з Україною! Будьте зі свободою та сміливістю! – сказав Зеленський.

У рамках акції #StandUpForUkraine зібрано вже €9,1 млрд для українців, які рятуються від російських бомб усередині та за межами України, ще €1 млрд виділив ЄБРР.

Читайте
€37 млрд за енергоносії РФ: Подоляк дорікнув Європі за співфінансування війни

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Офіс президента

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка