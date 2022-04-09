За 45 днів протистояння російській агресії сміливість українців об’єднала весь демократичний світ, але Україні потрібна допомога, щоб зупинити РФ. Про це заявив президент Володимир Зеленський, звертаючись до учасників глобальної акції #StandUpForUkraine, що проходить у Польщі.

– Я хочу, щоб сміливість українців була доступна всім на землі. Як ми захищаємося від найбільшої тиранії у світі, так і всі люди на землі повинні бути сміливішими, щоб протистояти цій тиранії, змусити Росію шукати миру, змусити російських військових та їхніх командирів понести відповідальність за всі скоєні злочини проти українців, – сказав він у відеозверненні.

За його словами, для цього необхідно посилювати санкції, запроваджувати ембарго на російські енергоресурси, а Україні надати життєво необхідну допомогу.

– Ми попросили допомогу у зброї, фінансах, допомогу для українських переселенців, для 10 млн людей, яких Росія позбавила домівки. Демократичний світ має силу допомогти. Сміливість українців заслуговує на повагу. Переконайте своїх політиків! Будьте з Україною! Будьте зі свободою та сміливістю! – сказав Зеленський.

У рамках акції #StandUpForUkraine зібрано вже €9,1 млрд для українців, які рятуються від російських бомб усередині та за межами України, ще €1 млрд виділив ЄБРР.