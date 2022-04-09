Близько чверті російських сил, які використовувалися під час вторгнення в Україну, є “фактично небоєздатними”.

Про це в коментарі CNN заявив європейський чиновник після свідчень тяжких втрат армії РФ, її поганого матеріально-технічного забезпечення та утримання.

Перед повномасштабним вторгненням Росія розмістила навколо України близько 120 батальйонних тактичних груп (БТГ), а вже через шість тижнів після початку війни приблизно 29 із них вийшли з ладу, сказав чиновник.

Російські війська намагаються об’єднати деякі з частин БТГ, що залишилися, в цілісні бойові одиниці, використовуючи залишки двох або трьох БТГ, щоб спробувати створити одну, додав чиновник.

Зазначені коментарі з’явилися через день після того, як у 7 квітня прессекретар Кремля Дмитро Пєсков визнав, що Росія зазнала “значних” втрат своїх військ в Україні, назвавши це “величезною трагедією” для країни в інтерв’ю Sky News.

Відповідаючи на запитання, чи можна розглядати виведення російських військ з Києва та його області як “приниження” для Кремля, Дмитро Пєсков сказав, що використання цих слів було б “неправильним розумінням ситуації”.

– У нас значні втрати військ, і це величезна трагедія для нас, – визнав Дмитро Пєсков.

Після заяви про втрати прес-секретар Кремля додав, що причиною виведення російських військ із Київської та Чернігівської областей був “акт доброї волі під час переговорів між українською та російською делегаціями”.

Дмитро Пєсков вважає, що Росія зробила це, щоб “зняти напругу з цих регіонів, щоб показати, що Росія справді готова створити комфортні умови для продовження переговорів”.

Росія офіційно заперечує дані України щодо втрат бойової техніки та особового складу. При цьому дані самого Міноборони РФ є вкрай низькими, що розходиться не лише з даними української сторони, а й з більшістю незалежних військових експертів.

У березні продержавне російське видання “Комсомольська правда” повідомило, що кількість загиблих склала 9 861 особа, що у кілька разів перевищує офіційні дані Кремля. Цю цифру було приписано міністерству, проте згодом публікацію було видалено.

Минулого місяця офіційні особи США та НАТО оцінили, що російські втрати становлять від 3000 до 10000 осіб. Українські чиновники стверджують, що кількість жертв ще вища.

За офіційними даними України, станом на 9 квітня ворог втратив уже понад 19 тис. особового складу.

Раніше у Пентагоні повідомили, що Росія намагається доукомплектувати свої сили вторгнення новими 60 тисячами військовослужбовців, щоб посилити свою атаку на Сході України.

Фото: Генштаб ЗСУ