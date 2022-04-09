Доводилося красти пальне окупантів: працівник ЧАЕС розповів, як вдалося запобігти аварії

Росіяни, які тимчасово захопили Чорнобильську АЕС в перший день повномасштабного вторгнення в Україну, погрожували і застосовували силу щодо працівників атомної електростанції.

Про це в інтерв’ю журналістам розповів начальник відділу радіаційної безпеки ЧАЕС Олександр Лобада.

Пригадуючи хронологію подій, він розповів, що російські військові “дозволили” інженерам і техперсоналу продовжити свою роботу на АЕС.

Ситуація змінилася після того, як на Чорнобильську атомну електростанцію приїхали представники Росатому.

– Вони хотіли знати, як управляється об’єкт. Вони хотіли отримати інформацію про всі процедури, документи та операції. Мені було страшно, тому що допити були постійними, іноді із застосуванням сили, – розповів Олександр Лобада.

Також він підтвердив, що персоналу ЧАЕС доводилося викрадати пальне в окупантів, аби запобігти катастрофі. Зникнення електроенергії на станції означав би реальне підвищення ризиків викиду радіоактивних речовин.

– Масштаби цього ви можете собі уявити. Я не боявся за своє життя. Я боявся того, що станеться, якщо я не стежитиму за заводом. Я боявся, що станеться трагедія для людства, – додав Олександр Лобада.

Працівники Чорнобильської атомної електростанції захистили безпеку об’єкта. Натомість де перебувають 169 українських військовослужбовців, яких окупанти примусово змусили покинути ЧАЕС, невідомо.