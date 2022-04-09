€37 млрд за енергоносії РФ: Подоляк дорікнув Європі за співфінансування війни

Країни ЄС протягом перших 40 днів повномасштабної війни в Україні перерахували Росії за енергоносії €37 млрд, чим сприяли продовженню агресії, заявив радник голови Офіса президента Михайло Подоляк.

– €37 млрд для РФ за енергоносії протягом перших 40 днів смертоносної війни в Україні. Такий, на жаль, обсяг участі європейських партнерів у співфінансуванні війни, – написав він у соцмережі.

За його словами, країна-агресор щодня отримує прямі об’ємні платежі від європейців для фінансування додаткових поставок ракет і снарядів, які скидає на українські міста.

Подоляк наголосив також, що досі немає реального відключення від SWIFT ключових російських банків, тотального арешту майна партії Путіна, прямого та непрямого ембарго на енергоносії.

Він вважає, що така позиція Європи поряд із недопрацьованими санкціями стимулює РФ до розширення воєнних дій, масового знищення українців, тому у нього виникає лише одне питання – навіщо вона продовжує фінансувати росіян.