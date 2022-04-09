Укрзалізниця опублікувала графік відправлення евакуаційного поїзда з Дніпра 9 квітня 2022 року. За всіма змінами, а також розкладом додаткових поїздів для евакуації ви можете стежити тут – https://uz-vezemo. com/.

Розклад потягів з Дніпра

03:52 – 92/91 Одеса-Головна – Лозова

04:45 – 38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1

05:57 – 85/86 Львів – Запоріжжя-1

05:57 – 87/88 Ковель – Запоріжжя-1

06:23 – 796/795 Дніпро – Харків-Пас

09:27 – 3/4 Львів – Запоріжжя-1

10:30 – 901/902 Дніпро – Хелм

14:26 – 41/42 Дніпро – Трускавець

16:39 – 6/5 Запоріжжя-1 – Івано-Франківськ

17:00 – 797 Дніпро – Львів

19:10 – 54/50 Дніпро – Одеса-Головна

23:11 – 38/37 Запоріжжя-1 – Київ-Пас

Для українців, які евакуювалися або хочуть виїхати з міст, де тривають активні бойові дії, Факти ICTV зібрали всю необхідну інформацію в спецтемі Допомога. Тут ви знайдете інформацію про те, як виїхати за кордон, де отримати гуманітарну допомогу, як допомогти біженцям і ЗСУ.