Глава уряду з ЄС хотів від Зеленського доказів, що різанина у Бучі не була інсценуванням

Провідний політик однієї з країн ЄС хотів від президента України Володимира Зеленського доказів того, що воєнні злочини російських військових проти мирних людей у Бучі – не інсценування.

Про це повідомив Володимир Зеленський в інтерв’ю німецькому виданню Bild, відповідаючи на запитання, що найгірше він чув протягом останніх днів.

Президент не назвав імені цього політика, однак на уточнювальне запитання журналіста, чи є ця людина головою уряду однієї з європейських країн, відповів ствердно.

Після звільнення Київської області від російських окупантів світ шокували фото того, що відбувається в українських містах і селах.

Так, справжню різанину російські загарбники влаштували у Бучі. Просто на вулицях міста можна було побачити мертві тіла вбитого мирного населення. У декого були зв’язані руки та прострілені голови.

У братських могилах у Бучі поховали сотні мирних людей, яких безжально вбили російські окупанти. Президент Володимир Зеленський вже назвав це геноцидом українців.

Джерело: Bild