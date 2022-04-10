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Факти / Україна

Кабмін юридично закріпив рішення про припинення торговельних відносин з РФ

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Юлія Свириденко

Кабінет міністрів юридично закріпив рішення про припинення торговельних відносин із Російською Федерацією.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко.

– Було ухвалено дуже важливе рішення. Це юридичне закріплення фактичного припинення торговельних відносин із Російською Федерацією, яке сталося з 24 лютого, – сказала Свириденко в ефірі національного телемарафону.

За її словами, таке рішення щороку блокуватиме валютні надходження Росії як мінімум на $6 млрд.

– Ці кошти не отримає бюджет ворога і не зможе спрямувати їх на фінансування війни. Ми закріпили це сьогодні юридично своїм рішенням Кабінету Міністрів, – додала вона.

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Фото: Офіс президента

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