Кабінет міністрів юридично закріпив рішення про припинення торговельних відносин із Російською Федерацією.
Про це повідомила віцепрем’єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко.
– Було ухвалено дуже важливе рішення. Це юридичне закріплення фактичного припинення торговельних відносин із Російською Федерацією, яке сталося з 24 лютого, – сказала Свириденко в ефірі національного телемарафону.
За її словами, таке рішення щороку блокуватиме валютні надходження Росії як мінімум на $6 млрд.
– Ці кошти не отримає бюджет ворога і не зможе спрямувати їх на фінансування війни. Ми закріпили це сьогодні юридично своїм рішенням Кабінету Міністрів, – додала вона.