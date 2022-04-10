Кабінет міністрів юридично закріпив рішення про припинення торговельних відносин із Російською Федерацією.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко.

– Було ухвалено дуже важливе рішення. Це юридичне закріплення фактичного припинення торговельних відносин із Російською Федерацією, яке сталося з 24 лютого, – сказала Свириденко в ефірі національного телемарафону.

За її словами, таке рішення щороку блокуватиме валютні надходження Росії як мінімум на $6 млрд.