Внаслідок російського ракетного удару по Краматорську кількість загиблих зросла до 52 осіб, серед яких – 5 дітей.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

– Сьогодні весь світ співчуває Краматорську, де російські фашисти на залізничному вокзалі вбили щонайменше 52 особи, серед яких 5 дітей, – написав він.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв про 50 загиблих, які намагалися евакуюватись із Краматорська.

За його ж даними, постраждали десятки, безліч перебуває у важкому стані.

Крім того, Павло Кириленко повідомив, що окупант убив сім’ю в Авдіївці.

– Чотири людини – для ворога це просто черговий виконаний наказ, кілька знищених мішеней. Для нас – втрата та трагедія. І ми не зупинимося, доки кожен убивця не буде покараний, – написав він.

Раніше Володимир Зеленський розповів, як ЗМІ РФ підтвердили провину Росії в ударі по Краматорську, коли намагалися звинуватити у цьому Україну.

Нагадаємо, вранці 8 квітня загарбники вдарили по залізничному вокзалу Краматорська, звідки організовано курсують евакуаційні потяги, які вивозять жителів Донецької області до безпечніших регіонів України.

Джерело: Павло Кириленко

Фото: Донецька обласна прокуратура