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Факти / Україна

Кривий Ріг – приклад того, як формувати оборону міста – Тимошенко

Валентина Летяк редакторка стрічки
Кирило Тимошенко і Давид Арахамія

Кривий Ріг Дніпропетровської області став прикладом того, як формувати оборону від російських окупантів, заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, який разом з головою фракції Слуга народу Давидом Арахамією знаходиться сьогодні в місті.

– За дорученням президента України Володимира Зеленського та керівника Офісу президента Андрія Єрмака відвідали Кривий Ріг. З перших днів війни місцева та обласна військові адміністрації максимально зміцнили обороноздатність міста, – наголосив чиновник.

За його словами, у місті також дуже висока підготовка медиків до евакуації, лікування та транспортування поранених.

– У Криворізькій міській лікарні все працює як годинник: приймають і цивільних пацієнтів, адже інфаркти та інсульти війна не скасовувала, і поранених бійців, – сказав Тимошенко.

Вночі 2 квітня російські військові обстріляли околиці Кривого Рогу забороненими Женевською конвенцією касетними боєприпасами зі Смерчів.

Ракети влучили в житлові будинки приватного сектору, а також у периметр одного навчального закладу. Ніхто не постраждав, оскільки жителі цих будинків виконали розпорядження військової адміністрації про евакуацію.

Фото: Кирило Тимошенко

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