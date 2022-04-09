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Факти / Україна

Макарівський район Київщини знову з газом

Олексій Савіцький Журналіст Факти ICTV, оглядач енергетичних ринків
Газові служби

Оператор ГТС України 9 квітня запустив у роботу газорозподільну станцію, яка забезпечує транспортування газу до Макарівського району Київській області. До війни ця станція обслуговувала близько 14 тис. домогосподарств.

Після понад тижня ремонтних робіт Оператору вдалося полагодити пошкоджену інфраструктуру ГТС на звільненій від окупантів Київщині.

Макарів став першим населеним пунктом із поновленим газопостачанням після деокупації. На черзі – ще чотири газорозподільних станції. Оператор ГТС очікує погодження від місцевого оператора розподільних мереж.

Населені пункти на Київщині, що тривалий час перебували в окупації, залишилися без газу, води та електроенергії. Після звільнення від російських терористів, рятувальники продовжують розміновувати населені пункти, а комунальники відновлюють комунікації, щоб люди швидше могли повернутися до нормального життя.

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