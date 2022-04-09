МВС назвало міста, які можуть стати наступними напрямками атак окупантів РФ

Українські міста Київ та Одеса можуть стати наступними напрямками ймовірних атак РФ.

Про це 9 квітня в ефірі всеукраїнського телемарафону заявив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

– Якщо говорити про столицю і про київський напрямок, і про угрупування російських військ у Білорусі – на жаль, виключати не можна, що Київ буде наступним етапом їхніх атак. Точно так само, як не можна виключати й Одесу, – зауважив радник глави МВС.

Вадим Денисенко також додав, що театр бойових дій росіяни постараються зосередити на Донбасі. Він нагадав, що саме Донеччина і Луганщина є так званою стратегією та “метою російських військ” в Україні.

Пріоритетні напрямки РФ у Донецькій області – Маріуполь, а також напрямок Слов’янськ – Краматорськ.

Пріоритетні напрямки РФ у Луганській області – Попасна та Рубіжне.

Фото: Генштаб ЗСУ