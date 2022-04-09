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Факти / Україна

МВС назвало міста, які можуть стати наступними напрямками атак окупантів РФ

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
МВС назвало міста, які можуть стати наступними напрямками атак окупантів РФ

Українські міста Київ та Одеса можуть стати наступними напрямками ймовірних атак РФ.

Про це 9 квітня в ефірі всеукраїнського телемарафону заявив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

– Якщо говорити про столицю і про київський напрямок, і про угрупування російських військ у Білорусі – на жаль, виключати не можна, що Київ буде наступним етапом їхніх атак. Точно так само, як не можна виключати й Одесу, – зауважив радник глави МВС.

Вадим Денисенко також додав, що театр бойових дій росіяни постараються зосередити на Донбасі. Він нагадав, що саме Донеччина і Луганщина є так званою стратегією та “метою російських військ” в Україні.

Пріоритетні напрямки РФ у Донецькій області – Маріуполь, а також напрямок Слов’янськ – Краматорськ.

Пріоритетні напрямки РФ у Луганській області – Попасна та Рубіжне.

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Фото: Генштаб ЗСУ

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