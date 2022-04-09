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Факти / Україна

Ми можемо їх стримати, але нам потрібно їх прогнати: Резніков закликав світ допомогти зброєю

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Олексій Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков закликав країни ЄС і НАТО продовжувати озброювати Україну сучасною зброєю, аби активно протистояти російській агресії.

Про це він заявив у розмові з іноземними журналістами. Олексій Резніков перерахував, яка зброя необхідна ЗСУ найбільше – це РСЗВ (реактивні системи залпового вогню), танки, броньовані машини та 155 мм артилерія.

– Ви вже бачили, які звірства скоюються у мирних містах… Вони продовжують це робити. Вони будуть це робити на Донбасі, на півдні України.

Дуже важливо, аби ваш уряд та ваші люди зрозуміли – нам необхідно більше зброї, більше СУЧАСНОЇ зброї. Не радянського зразка, а сучасної, натівської зброї. Ваші країни мають її. І ви можете це зробити, – зауважив він.

Глава Міноборони України також процитував одного із найвідоміших британських політиків, що був прем’єр-міністром країни в часи Другої світової війни – Вінстона Черчилля – Дайте нам інструменти, і ми закінчимо нашу роботу.

– Нам треба більше зброї дальньої дії. Ми можемо їх стримати, але нам потрібно їх прогнати, – пояснив міністр.

Окрім цього, Олексій Резніков наголосив на важливості протикорабельних ракет, щоб протистояти РФ в Одесі та на Чорному морі.

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