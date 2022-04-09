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Факти / Україна

Підготовка до наступу на Схід України: як і де переміщається техніка РФ

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Колона російської бронетехніки

Армія Російської Федерації продовжує готуватись до наступу на Схід України, щоб встановити повний контроль над територіями Донецької та Луганської областей.

На Поліському напрямку окремі підрозділи, що були виведені з території України, досі перебувають на території Білорусі.

Проте за інформацією, яку має генеральний штаб Збройних сил України, щоб перегрупувати війська, ворог переміщує підрозділи зі складу 35 загальновійськової армії Східного воєнного округу та 76 десантно-штурмової дивізії Повітряно-десантних військ Збройних сил РФ до Бєлгородської та Воронезької області.

На території Бєлгородської області окупанти розгорнули польові табори для підрозділів, які переміщені з інших операційних районів.

На Сіверському напрямку завершується перегрупування сил та відновлення боєздатності підрозділів Центрального військового округу у Брянській та Курській областях, а також переміщення окремих підрозділів зі складу 41 загальновійськової армії та 90 танкової дивізії на територію Донецької та Луганської областей.

На Волинському напрямку змін у положенні та діях противника не відбулося.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 45-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Фото: Depositphotos

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