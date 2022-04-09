РФ атакувала дронами-камікадзе прикордонників на Луганщині

Українські прикордонники в Луганській області зі стрілецької зброї знищили російський безпілотник, що атакував їхні позиції.

За кілька хвилин ворог запустив ще один дрон-камікадзе, на позиціях на той час не було прикордонників, тому ніхто не постраждав.

Днями США надіслали до України 100 безпілотних літальних апаратів.

Маленькі портативні так звані дрони-камікадзе несуть боєголовки та вибухають під час удару.

Найменша модель може вразити ціль на відстані до 9,6 км, за даними компанії, яка виробляє ці безпілотники.

Представник Пентагону Джон Кірбі сказав, що ще восени навчили невелику кількість українських солдатів працювати з цими безпілотниками. На навчання потрібно максимум два дні.