Російські війська намагаються просуватися далі, ЗСУ відбили частину цілей – Ганна Маляр

Російські загарбники намагаються просуватися вглиб території України, але ЗСУ відбили вагому частину їхніх цілей.

Про це 9 квітня в ефірі національного телемарафону заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона зазначила, що лише цієї ночі силами ЗСУ було відбито сім атак РФ у Донецькій та Луганській областях.

– Триває активна оборона. І попри те, що ЗМІ публікують інформацію про те, у які цілі ворогу вдалося вцілити, набагато більше є випадків відбиття таких атак, – зазначила Ганна Маляр.

За даними Міноборони, росіяни продовжують психологічно давити на українське суспільство шляхом хаотичного обстрілу мирних мешканців областей, віддалених від місць, де триває активна фаза бойових дій.

– Росіяни намагаються психологічно тиснути на наше суспільство, намагаються нас дезорієнтувати, посіяти паніку, аби ми не могли чинити такий супротив. Але ми теж працюємо над тим, щоб їх (росіян – Ред.) психологічно ламати. Зараз нам вдалося дезорієнтувати їхніх військових, їхніх матерів і дружин, – підкреслила Ганна Маляр.

Крім цього, заступниця глави Міноборони України прокоментувала ситуацію з тим, що російське військове командування “не поспішає” забирати тіла загиблих військовослужбовців РФ, назвавши це їхньою характерною рисою.