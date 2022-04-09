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Факти / Україна

Росія зламає зуби, але не візьме Донбас – Єрмак

Валентина Летяк редакторка стрічки
Андрій Єрмак

РФ не може окупувати всю територію Донецької та Луганської областей, саме тому російські загарбники продовжують тактику терору. Вони хочуть знищити людей разом з містами, але ця тактика не спрацює, заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

– Росія зламає зуби. Їх багато, як саранчі, але вони не переможуть на Донбасі. Україна не відступить і не поступиться суверенітетом та територіальною цілісністю, – сказав він.

Єрмак розкритикував також будь-які порівняння Маріуполя зі Сталінградом, наголосивши, що всі мають зрозуміти – агресія Росії проти України унікальна, як і злочини проти мирних людей.

– Геноцид є також унікальними для світу. Не буде ніякого “нашого Сталінграду”, а після перемоги буде Маріуполь, Буча, Ірпінь, Гостомель, Бородянка…Всі свідчення військових злочинів будуть передані до Гааги. Буде пам’ять про українські жертви, буде наша історична пам’ять, яку ми не дамо розмити такими порівняннями, – підсумував голова ОП.

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Фото: Офіс президента

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