Росія зламає зуби, але не візьме Донбас – Єрмак

РФ не може окупувати всю територію Донецької та Луганської областей, саме тому російські загарбники продовжують тактику терору. Вони хочуть знищити людей разом з містами, але ця тактика не спрацює, заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

– Росія зламає зуби. Їх багато, як саранчі, але вони не переможуть на Донбасі. Україна не відступить і не поступиться суверенітетом та територіальною цілісністю, – сказав він.

Єрмак розкритикував також будь-які порівняння Маріуполя зі Сталінградом, наголосивши, що всі мають зрозуміти – агресія Росії проти України унікальна, як і злочини проти мирних людей.