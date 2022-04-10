Військовослужбовці Збройних сил України звільнили від російських загарбників село Вільхівка, що у Харківській області.

Про це повідомив очільник Харківського гарнізону Сергій Мельник.

– Ще один напрямок на Харківщини звільнено від ворога – селище Вільхівка! Ситуація на зазначеному напрямку – керована та контролюється силами сектору безпеки та оборони Харківської області, – зазначив він.

За словами Мельника, захисники надали місцевим жителям гуманітарну допомогу у вигляді харчових наборів та побутових засобів індивідуальної гігієни.

Під час зачистки села військовослужбовці ЗСУ виявили братську могилу російських загарбників. На фото, опублікованому Управлінням стратегічних комунікацій ЗСУ, зафіксовано яму. В ній лежать 10 трупів російських військових, яких не засипали землею.

– Міф про те, що росіяни своїх не кидають, остаточно зруйновано, — додали в СтратКомі.

Джерело: Сергій Мельник, СтратКом