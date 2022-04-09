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Факти / Україна

У Харкові російська ракета зруйнувала п’ятиповерхівку, жертв шукають під завалами

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
У Харкові російська ракета зруйнувала п’ятиповерхівку, жертв шукають під завалами

9 квітня російські регулярні війська з повітря обстріляли Харків, ракета влучила у п’ятиповерхівку. Жертв та поранених шукають під завалами.

У Харкові російська ракета зруйнувала п’ятиповерхівку, жертв шукають під завалами / 6 фотографий

За попередніми даними, ракетного обстрілу зазнав житловий масив у Шевченківському районі міста. П’ятиповерхівка зазнала найбільших руйнацій.

– До місця події було направлено 4 відділення служби порятунку на автоцистернах та автодрабинах у складі 20 рятувальників, – йдеться у повідомленні ДСНС.

Станом на вечір суботи, 9 квітня, відомо про те, що рятувальники вже евакуювали вісьмох осіб, ще сімох було врятовано.

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Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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