Війська РФ намагаються обійти Ізюм, щоб посилити військову присутність на Донбасі – Синєгубов

У Харківській області складним залишається Ізюмський напрямок. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, російські загарбники намагаються обійти Ізюм, позиції нашої армії і концентровано направити свої війська до Донецької та Луганської областей, чим посилити там військову присутність.

Але Синєгубов запевняє, що завдяки Збройним силам України на цих територіях ворог дійсно щодня несе великі втрати техніки та живої сили.

Також голова Харківської ОВА додав, що за добу окупанти нанесли близько 50 ударів із артилерії, мінометів, танків та реактивних систем залпового вогню. Постраждала інфраструктура Салтівки, Холодної Гори, Олексіївки, ХТЗ.

Минулої доби загарбники інтенсивно обстрілювали Дергачі. Пошкоджені будівлі лікарні, амбулаторії, житлові будинки. Постраждалих немає.

Також продовжується евакуація мирного населення з Барвінкового та Лозової, оскільки можливе зміщення театру бойових дій саме на ці населені пункти. З Лозової вже виїхали 15 тис. людей, залишається — близько 50 тис. З Барвінкового виїхали близько 3 тис., залишається – 1,5 тис. осіб.

Раніше керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов також повідомив, що російські військові перегруповуються на сході України та планують просуватися до Харкова.