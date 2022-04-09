Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 45 день війни
Вбили Вбили
176 дітей
Поранили Поранили
>324 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 480 дорослих
Факти / Україна

Є загиблі й поранені: на Луганщині ворог обстріляв житлові квартали кількох міст

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
Лисичанськ

Російські загарбники обстріляли житлові квартали у Лисичанську, Сєвєродонецьку та Рубіжному на Луганщині.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, внаслідок ворожих обстрілів в області виникли пожежі, одна людина загинула, ще четверо — поранені.

– Зранку окупанти взялися за свою улюблену справу — розстрілюють житлові квартали мирних міст, – зазначив він.

Внаслідок обстрілів у Сєвєродонецьку в старому районі міста виявили загиблу жінку. У Рубіжному внаслідок обстрілу житлового будинку поранені чотири людини.

За словами Гайдая, у Лисичанську палає багатоповерхівка, АЗС та підприємство. Загасити пожежу неможливо через обстріли.

– Шановні місцеві телеграм-канали, останнє попередження: жодних адрес, жодних фото чи відео, які можуть розкрити розташування об‘єктів, які потрапили під обстріл! Не ставайте корегувальниками вогню! — наголосив голова ОВА.

Опівночі 9 квітня російські військові обстріляли старі райони Сєвєродонецька Луганської області. Вогнем охопило багатоквартирний будинок.

Лише 8 квітня ворог зруйнував 11 об’єктів в області, із яких вісім – житлові будинки в Сєвєродонецьку, Лисичанську, Кремінній та Золотому.

Читайте
Карта бойових дій в Україні на 09.04.2022: де точаться бої (онлайн)

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка