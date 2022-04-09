Російські загарбники обстріляли житлові квартали у Лисичанську, Сєвєродонецьку та Рубіжному на Луганщині.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, внаслідок ворожих обстрілів в області виникли пожежі, одна людина загинула, ще четверо — поранені.

– Зранку окупанти взялися за свою улюблену справу — розстрілюють житлові квартали мирних міст, – зазначив він.

Внаслідок обстрілів у Сєвєродонецьку в старому районі міста виявили загиблу жінку. У Рубіжному внаслідок обстрілу житлового будинку поранені чотири людини.

За словами Гайдая, у Лисичанську палає багатоповерхівка, АЗС та підприємство. Загасити пожежу неможливо через обстріли.

– Шановні місцеві телеграм-канали, останнє попередження: жодних адрес, жодних фото чи відео, які можуть розкрити розташування об‘єктів, які потрапили під обстріл! Не ставайте корегувальниками вогню! — наголосив голова ОВА.

Опівночі 9 квітня російські військові обстріляли старі райони Сєвєродонецька Луганської області. Вогнем охопило багатоквартирний будинок.

Лише 8 квітня ворог зруйнував 11 об’єктів в області, із яких вісім – житлові будинки в Сєвєродонецьку, Лисичанську, Кремінній та Золотому.