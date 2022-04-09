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Факти / Світ

Зміщення війни РФ на Донбас може означати посилення конфлікту та його затягування – Джон Кірбі

Олег Авєрін журналіст розділу Lifestyle
Джон Кірбі

Зміщення уваги Росії на Донбас може означати посилення інтенсивності конфлікту та його затягування. Про це у п’ятницю заявив речник Міноборони США Джон Кірбі.

Кірбі заявив, що Росія досі має багато бойової сили, яка тепер буде прикладена до меншої ділянки України у порівнянні із ситуацією на початку війни.

Речник Міноборони США наголосив на тому, що військові України дають потужну відсіч Росії.

За його словами, США прагнуть, щоб Росія програла війну на території України, а Україна – відновила цілісність.

Як повідомляється, Кірбі також відзначив, що головною потребою військ України сьогодні є буквально мільйони боєприпасів для стрілецької зброї.

Речник Пентагону також заявив, що у Міноборони США вважають, що удар по вокзалу Краматорська була завдано Росією із використанням балістичної ракети короткого радіусу дії.

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Джерело: Голос Америки

Фото: Getty Images

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