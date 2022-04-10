На 10 квітня в Україні для евакуації населення погоджено дев’ять гуманітарних коридорів. Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
Донецька область
- Маріуполь – Запоріжжя (на власному транспорті).
Запорізька область
Евакуація відбуватиметься на власному транспорті та автобусами.
- Бердянськ – Запоріжжя.
- Токмак – Запоріжжя. Місце зборів: вул. Шевченка, 5.
- Енергодар – Запоріжжя. Місце збору автомобілів оголосить місцева влада.
Луганська область
- Сєвєродонецьк – Бахмут. Місце зборів: проспект Хіміків, 28.
- Лисичанськ – Бахмут. Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.
- Попасна – Бахмут. Місце зборів: вул. Первомайська, 42.
- село Гірське – Бахмут. Місце зборів: вул. Гагаріна, 13.
- Рубіжне – Бахмут.
Днями міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук та керівники місцевих військових адміністрацій рекомендували евакуюватися передусім мешканцям трьох областей – Донецької, Луганської та частини Харківської (Лозовського та Барвінківського районів).
Джерело: Ірина Верещук
Фото: Кирило Тимошенко