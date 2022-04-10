Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 46 день війни
Вбили Вбили
177 дітей
Поранили Поранили
>336 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 480 дорослих
Факти / Україна

10 квітня в Україні працюватимуть дев’ять гумкоридорів для трьох областей – Верещук

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
10 квітня в Україні працюватимуть дев’ять гумкоридорів для трьох областей – Верещук

На 10 квітня в Україні для евакуації населення погоджено девять гуманітарних коридорів. Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Донецька область

  • Маріуполь – Запоріжжя (на власному транспорті).

Запорізька область

Евакуація відбуватиметься на власному транспорті та автобусами.

  • Бердянськ – Запоріжжя.
  • Токмак – Запоріжжя. Місце зборів: вул. Шевченка, 5.
  • Енергодар – Запоріжжя. Місце збору автомобілів оголосить місцева влада.

Луганська область

  • Сєвєродонецьк – Бахмут. Місце зборів: проспект Хіміків, 28.
  • Лисичанськ – Бахмут. Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.
  • Попасна – Бахмут. Місце зборів: вул. Первомайська, 42.
  • село Гірське – Бахмут. Місце зборів: вул. Гагаріна, 13.
  • Рубіжне – Бахмут.

Днями міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук та керівники місцевих військових адміністрацій рекомендували евакуюватися передусім мешканцям трьох областей – Донецької, Луганської та частини Харківської (Лозовського та Барвінківського районів).

Читайте
Евакуаційні потяги на 10 квітня 2022: напрямки та розклад рейсів

Джерело: Ірина Верещук

Фото: Кирило Тимошенко

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка