На 10 квітня в Україні для евакуації населення погоджено дев’ять гуманітарних коридорів. Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Донецька область

Маріуполь – Запоріжжя (на власному транспорті).

Запорізька область

Евакуація відбуватиметься на власному транспорті та автобусами.

Бердянськ – Запоріжжя.

Токмак – Запоріжжя. Місце зборів: вул. Шевченка, 5.

Енергодар – Запоріжжя. Місце збору автомобілів оголосить місцева влада.

Луганська область

Сєвєродонецьк – Бахмут. Місце зборів: проспект Хіміків, 28.

Лисичанськ – Бахмут. Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.

Попасна – Бахмут. Місце зборів: вул. Первомайська, 42.

село Гірське – Бахмут. Місце зборів: вул. Гагаріна, 13.

Рубіжне – Бахмут.

Днями міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук та керівники місцевих військових адміністрацій рекомендували евакуюватися передусім мешканцям трьох областей – Донецької, Луганської та частини Харківської (Лозовського та Барвінківського районів).

Джерело: Ірина Верещук

Фото: Кирило Тимошенко