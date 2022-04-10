Укрзалізниця опублікувала графік відправлення евакуаційного поїзда з Дніпра 10 квітня 2022 року. За всіма змінами, а також розкладом додаткових поїздів для евакуації ви можете стежити тут – https://uz-vezemo. com/.

Розклад потягів з Дніпра

05:00 – 38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1

06:23 – 796/795 Дніпро – Харків-Пас

09:27 – 3/4 Львів – Запоріжжя-1

10:30 – 901/902 Дніпро – Хелм

14:26 – 41/42 Дніпро – Трускавець

16:39 – 6/5 Запоріжжя-1 – Івано-Франківськ

17:00 – 797 Дніпро – Львів

17:30 – 232/231 Дніпро – Львів

18:09 – 86/85 Запоріжжя-1 – Тернопіль

18:09 – 88/87 Козятин – Ковель

21:57 – 92/91 Лозова – П’ятихатки

23:26 – 38/37 Запоріжжя-1 – Кам’янське Пасажирська

Для українців, які евакуювалися або хочуть виїхати з міст, де тривають активні бойові дії, Факти ICTV зібрали всю необхідну інформацію в спецтемі Допомога. Тут ви знайдете інформацію про те, як виїхати за кордон, де отримати гуманітарну допомогу, як допомогти біженцям і ЗСУ.