Укрзалізниця опублікувала графік відправлення евакуаційного поїзда з Дніпра 10 квітня 2022 року. За всіма змінами, а також розкладом додаткових поїздів для евакуації ви можете стежити тут – https://uz-vezemo. com/.
Розклад потягів з Дніпра
- 05:00 – 38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1
- 06:23 – 796/795 Дніпро – Харків-Пас
- 09:27 – 3/4 Львів – Запоріжжя-1
- 10:30 – 901/902 Дніпро – Хелм
- 14:26 – 41/42 Дніпро – Трускавець
- 16:39 – 6/5 Запоріжжя-1 – Івано-Франківськ
- 17:00 – 797 Дніпро – Львів
- 17:30 – 232/231 Дніпро – Львів
- 18:09 – 86/85 Запоріжжя-1 – Тернопіль
- 18:09 – 88/87 Козятин – Ковель
- 21:57 – 92/91 Лозова – П’ятихатки
- 23:26 – 38/37 Запоріжжя-1 – Кам’янське Пасажирська
Для українців, які евакуювалися або хочуть виїхати з міст, де тривають активні бойові дії, Факти ICTV зібрали всю необхідну інформацію в спецтемі Допомога. Тут ви знайдете інформацію про те, як виїхати за кордон, де отримати гуманітарну допомогу, як допомогти біженцям і ЗСУ.