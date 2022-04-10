Евакуаційні потяги з Києва – розклад на 10 квітня 2022 року. За додатковими рейсами та змінами у розкладі стежте на https://uz-vezemo.com/.

Розклад потягів з Києва

02:00 – 111/112 Харків-Пас – Львів

04:02 – 21/22 – Харків-Пас – Трускавець

04:16 – 1/2 Івано-Франківськ – Харків-Пас

05:38 – 138/137 Лозова – Хмельницький

05:40 – 142/141 Львів – Лозова

08:00 – 722 Київ-Пас – Харків-Пас

08:30 – 715/716 Київ-Пас – Пшемисль

11:46 – 45/46 Ужгород – Лозова

12:17 – 885 Київ-Пас – Рівне

13:09 – 142/141 Лозова – Львів

14:07 – 749/750 Київ-Пас – Івано-Франківськ

14:07 – 749/750 Київ-Пас – Відень

14:25 – 769/770 Київ-Пас – Кам’янець- Подільський

15:02 – 55/56 Київ-Пас – Рахів

15:17 – 867 Київ-Пас – Гречани

17:09 – 13/14 Київ-Пас – Солотвино

17:42 – 790/789 Київ-Пас – Кропивницький

17:42 – 792/791 Київ-Пас – Кременчук

18:30 – 81/82 Київ-Пас – Ужгород

19:06 – 44/43 Київ-Пас – Івано-Франківськ

19:13 – 67/68 Київ-Пас – Варшава

19:13 – 909/910 Київ-Пас – Хелм

19:48 – 95/96 Київ-Пас – Рахів

20:05 – 29/30 Київ-Пас – Ужгород

20:12 – 49/50 Київ-Пас – Трускавець

20:21 – 57/59 Київ-Пас – Ворохта

20:21 – 60/58 Київ-Пас – Чоп

21:07 – 38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1

21:15 – 105/106 Київ-Пас – Одеса-Головна

21:22 – 97/98 Київ-Пас – Ковель

21:28 – 76/75 Київ-Пас – Кривий Ріг

21:54 – 264/263 Київ-Пас – Харків-Пас

22:22 – 7/8 Київ-Пас – Чернівці

22:27 – 46/45 Лозова – Ужгород

22:37 – 91/92 Київ-Пас – Львів

23:18 – 138/137 Хмельницький – Лозова

23:46 – 771/772 Київ-Пас – Хмельницький

Усі зміни в розкладі евакуаційних потягів Укрзалізниця оперативно публікує у своєму Telegram-каналі. Повний список евакуаційних поїздів в Україні та розклад Укрзалізниці.

Для українців, які евакуювалися або хочуть виїхати з міст, де йдуть активні бойові дії, Факти ICTV зібрали всю необхідну інформацію в спецтемі Допомога.

Тут ви знайдете інформацію про те, як виїхати за кордон, де отримати гуманітарну допомогу, як допомогти біженцям і ЗСУ.

Фото: Укрзалізниця