Голова СБУ України в Харківській області Роман Дудін розповів Фактам ICTV про настрої у ворожих військах і про можливість повернення з евакуації жителям Харкова.

Ворог не залишає надії захопити Харків. Територією області рухаються кілометрові колони техніки окупантів. На Слобожанський напрямок кремль кидає ті самі війська, які творили звірства в населених пунктах Київської, Чернігівської та Житомирської областей.

– Психологічний стан російських військ, які вже брали участь у бойових діях, які були виведені, а потім знову кинуті на прорив, вкрай пригнічений, – зазначає Роман Дудін.

За його словами, всі чекають на ротацію, терміни якої постійно змінюються. Щотижня виникає якась нова дата і військові російської федерації розуміють, що їх банально обманюють.

Вони намагаються всіма можливими засобами, аж до членоушкодження, що трапляється досить часто, вирватися з тієї бійні, в яку їх кинула батьківщина.

Що стосується випадків, подібних до тих, які світ побачив у Бучі, Ірпені та інших населених пунктах, що перебували в окупації, то, за словами співробітника СБУ, подібних трагедій буде чимало і на території Харківської області.

– Як приклад наведу два звільнених населених пункти – Мала Рогань і Вільхівка. Там фактично відбувалося те саме, що і в Бучі. Спільно з прокуратурою вже відкриті кримінальні провадження і щодо зґвалтування, і щодо вбивств, і щодо крадіжок, – зазначив Роман Дудін.

Він додав, що іншого очікувати, на жаль, не доводиться, оскільки на Харківщині воюють ті ж самі російські солдати, що і в Бучі, з таким же менталітетом і вихованням.

Що ж стосується тенденції повернення харків’ян у своє рідне місто, то, за словами Романа Дудіна, на відміну від Києва, Київської, Житомирської та Чернігівської областей, від яких загроза атак вже відійшла, на території Харківщини бойові дії тривають.

Тому говорити про повернення людей, які знаходяться в евакуації, поки рано.

Разом тим, Роман Дудін закликав представників місцевого бізнесу, які виробляли гуманітарну продукцію, продукцію першої необхідності, по можливості запускати свої підприємства, щоб не допустити гуманітарної катастрофи, і тим самим допомогти пересічним жителям, які з тих чи інших причин не змогли виїхати з Харкова.