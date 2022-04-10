Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 46 день війни
Вбили Вбили
177 дітей
Поранили Поранили
>336 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 480 дорослих
Факти / Україна

Карта бойових дій на 10.04.2022 – ситуація на фронті

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Втрати техніки РФ_знищена російська техніка

10 квітня, на 46-ту добу повномасштабної війни в Україні, російські військові намагаються прорвати оборону підрозділів Збройних сил України в районі Ізюма Харківської області та встановити повний контроль над Маріуполем Донецької області.

Карта бойових дій в Україні на 09.04.2022

Карта бойових дій на 9 квітня 2022

Станом на 10 квітня окупанти переміщують додаткові підрозділи до Ізюма, щоб посилити угруповання на цьому напрямку.

Ворог і надалі частково блокує Харків. Загарбники обстрілюють місто реактивними та ствольними артилерійськими системами та мінометами.

У Донецькому і Таврійському операційних районах російські військові здійснюють артилерійські та мінометні обстріли на більшості напрямків.

Триває штурм Маріуполя. Армія РФ намагається захопити центральну частину міста, завдаючи авіаційних ударів.

На Південнобузькому напрямку росіяни знову спробували встановити контроль над Олександрівкою, але безуспішно.

Продовжили військові РФ обстрілювати з артилерії Нововоронцовку, Мар’янське, Новогригорівку та Шевченкове.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін в положенні та діяльності військ ворога генеральний штаб ЗСУ не зафіксував.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 46-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ, ISW

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка