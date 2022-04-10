Карта бойових дій на 10.04.2022 – ситуація на фронті

10 квітня, на 46-ту добу повномасштабної війни в Україні, російські військові намагаються прорвати оборону підрозділів Збройних сил України в районі Ізюма Харківської області та встановити повний контроль над Маріуполем Донецької області.

Карта бойових дій в Україні на 09.04.2022

Станом на 10 квітня окупанти переміщують додаткові підрозділи до Ізюма, щоб посилити угруповання на цьому напрямку.

Ворог і надалі частково блокує Харків. Загарбники обстрілюють місто реактивними та ствольними артилерійськими системами та мінометами.

У Донецькому і Таврійському операційних районах російські військові здійснюють артилерійські та мінометні обстріли на більшості напрямків.

Триває штурм Маріуполя. Армія РФ намагається захопити центральну частину міста, завдаючи авіаційних ударів.

На Південнобузькому напрямку росіяни знову спробували встановити контроль над Олександрівкою, але безуспішно.

Продовжили військові РФ обстрілювати з артилерії Нововоронцовку, Мар’янське, Новогригорівку та Шевченкове.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін в положенні та діяльності військ ворога генеральний штаб ЗСУ не зафіксував.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 46-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ, ISW