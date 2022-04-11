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Факти / Україна

Мер Києва Кличко не виключає наступної спроби росіян “взяти столицю за два дні”

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
брати Клички

Міський голова Києва Віталій Кличко не виключає, що російські війська знову спробують взяти столицю.

Про це він повідомив під час ефіру американського телеканалу ABC. Також до розмови долучився його брат Володимир Кличко.

– Те, що ворог відступив від Києва, не означає, що він відмовився від прагнення захопити столицю. Тому не можна виключати наступної спроби росіян “взяти Київ за два дні”, – зазначив він.

Віталій Кличко наголосив, що столиця й надалі має бути готова до оборони.

– Ми очікуємо, що російські війська повернуться й будуть атакувати столицю України, – додав Володимир Кличко.

Також вони стверджують, що російські загарбники продовжують звірствувати та чинити геноцид українського народу в регіонах, у які вони вдерлися.

Раніше мер Кличко закликав мешканців, які виїхали зі столиці через війну, не повертатися принаймні до кінця цього тижня. Бригадний генерал ЗСУ Олександр Грузевич вважає, що після перегрупування військ Росія спробує здійснити повторний наступ на Київ.

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Джерело: Віталій Кличко

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