На Харків скидають бомби на парашутах: що відомо про новий вид снарядів

Російські війська обстрілюють Харків новими видами бомб, які спускають на парашутах. Про це заявив міський голова Ігор Терехов.

– Два останні дні поряд з мінами, снарядами, Градами Харків стикається з бомбардуванням новими видами бомб. Російський агресор спускає їх на парашутах, – сказав Терехов у відеозверненні.

Він наголосив, що у жодному разі не можна наближатися до таких парашутів. Потрібно одразу повідомляти про них рятувальників за телефоном 101 або 112.

Інформацію про використання ворогом боєприпасів на парашутах підтвердив й радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. Вперше факт використання новітнього озброєння було зафіксовано у Києві.

– У Києві вперше було зафіксовано факт використання новітнього озброєння – снаряди, які спускаються на парашутах. Росіяни використовують найжорстокішу зброю, – сказав Антон Геращенко.

Зазначимо, що парашут потрібен для того, щоб снаряд “розкидав” окремі суб-боєприпаси.

Саме такі снаряди були використані під час війни у Нагірному Карабасі, і під їхню дію потрапили цивільні.

Принцип цих суб-боєприпасів у тому, що кожен з них має своє індивідуальне наведення. Зазвичай це доволі примітивна теплова головка самонаведення, яка має реагувати на тепло бронетехніки, але на практиці може захопити і цивільні автомобілі.

Водночас найбільш розповсюджені касетні боєприпаси не мають додаткових систем наведення та просто розкидаються по площі.