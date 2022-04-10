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Факти / Україна

На Харків скидають бомби на парашутах: що відомо про новий вид снарядів

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
боєприпас на парашуті

Російські війська обстрілюють Харків новими видами бомб, які спускають на парашутах. Про це заявив міський голова Ігор Терехов.

– Два останні дні поряд з мінами, снарядами, Градами Харків стикається з бомбардуванням новими видами бомб. Російський агресор спускає їх на парашутах, – сказав Терехов у відеозверненні.

Він наголосив, що у жодному разі не можна наближатися до таких парашутів. Потрібно одразу повідомляти про них рятувальників за телефоном 101 або 112.

Інформацію про використання ворогом боєприпасів на парашутах підтвердив й радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. Вперше факт використання новітнього озброєння було зафіксовано у Києві.

– У Києві вперше було зафіксовано факт використання новітнього озброєння – снаряди, які спускаються на парашутах. Росіяни використовують найжорстокішу зброю, – сказав Антон Геращенко.

Зазначимо, що парашут потрібен для того, щоб снаряд “розкидав” окремі суб-боєприпаси.

Саме такі снаряди були використані під час війни у Нагірному Карабасі, і під їхню дію потрапили цивільні.

Принцип цих суб-боєприпасів у тому, що кожен з них має своє індивідуальне наведення. Зазвичай це доволі примітивна теплова головка самонаведення, яка має реагувати на тепло бронетехніки, але на практиці може захопити і цивільні автомобілі.

Водночас найбільш розповсюджені касетні боєприпаси не мають додаткових систем наведення та просто розкидаються по площі.

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