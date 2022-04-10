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Факти / Україна

На міському пляжі у Чернігові вилучили шість ракет Ураган

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
снаряд

На міському пляжі у Чернігові рятувальники вилучили шість снарядів від російської реактивної системи залпового вогню Ураган.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Частина снарядів була у воді, інша – на самому пляжі.

– На міському пляжі Золотий берег у Чернігові піротехніки ДСНС вилучили 6 ракет з реактивної системи залпового вогню Ураган. Частина з них була у воді, інша – на самому пляжі. Обстежувати берег річки і пляж рятувальники почали 9 квітня, залишки уламків ракет дістали сьогодні, 10 квітня, – йдеться у повідомленні.

Ще одну ракету знайшли поблизу лісу неподалік міського парку культури й відпочинку. Роботи з очищення територій міста та області від боєприпасів тривають.

Раніше мер Чернігова Владислав Атрошенко повідомив, що через повномасштабну війну Росії проти України у місті загинуло понад 700 людей.

За його словами, близько 40 осіб вважаються зниклими безвісти. Але, найімовірніше, їх можна вважати загиблими, оскільки багатьох із них востаннє бачили біля будівель і автівок, знищених ворогом.

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