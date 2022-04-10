Українські військові збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Він намагався атакувати Миколаїв.

Про це повідомили в оперативному командуванні Південь.

– Окупанти намагаються покращити своє положення на Миколаївському напрямку, але наші війська продовжують знищувати ворога, відтісняючи противника з займаних позицій та знищуючи його ресурси. Зенітним ракетним підрозділом Повітряних сил Збройних сил України збитий російський винищувач-бомбардувальник Су-34, який намагався атакувати Миколаїв.

Також оперативне командування Південь повідомляє, що загальні втрати ворога в регіоні тільки за цю ніч склали 70 військових і 7 одиниць техніки. Тому на Херсонщині окупанти розгорнули ремонтні майстерні для техніки та польові шпиталі.

Тим часом, за інформацією українських військових, обстановка в Чорному морі суттєвих змін не зазнала. Корабельно-катерні групи противника продовжують блокувальну діяльність. Імовірність нанесення ракетного удару залишається високою. Не полишає ворог і зухвалих планів висадки десанту.