Російські війська накопичують резерви в районі Харкова. Проте ворогу там буде дуже складно здійснювати наступ, зокрема й через погодні умови.

Про це розповів сьогодні на брифінгу радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович.

– У районі Харкова противник зосереджує резерви, підтягує ремонтні підрозділи, які повинні забезпечити введення нових сил і підрозділів Збройних сил РФ у бій. Але там навіть погода за нас, в найближчі 10 діб прогноз погоди – опади. Причому має випасти 50 мм. Це означає, що противнику буде дуже важко наступати, тому що розмокне земля, – наголосив Арестович.

Він нагадав, що з дев’яти оперативних напрямків, на яких на початку повномасштабної війни наступали війська РФ, зараз залишилися 2,5: на Маріуполь та на північ зони ООС.

Так, ворог намагається захопити райони оборони українських військ на південному заході Луганської області – Рубіжне, Попасна, Сєвєродонецьк, Лисичанськ. Але йому це не вдається.

Крім того, путінські війська здійснюють спроби просунутися від міста Ізюм на південний захід, що також не вдається. Вчора війська РФ тут пробували наступати, успіху не мали й зупинилися.

– Важкі вуличні бої тривають у Маріуполі. Наші війська тримають оборону, – зазначив Арестович.

Що стосується Херсонської області, то там російські загарбники зазнали втрат під час спроби наступу в районі населеного пункту Олександрівка.

– Ще один напрямок, де противник намагався здійснити тактичні наступальні дії, – це населений пункт Олександрівка в Херсонській області. Успіху не мав. Загалом зазнав втрат чисельністю близько ротної тактичної групи, – поінформував Арестович.

Він уточнив, що українські війська також продовжують контрнаступальні дії та контролюють північ України (від Київщини до Харківщини).

Як зазначив Арестович, у басейні Чорного моря російські загарбники почали зафарбовувати бортові номери своїх бойових кораблів. А все для того, щоб приховати пошкодження і втрати.

– Це, звісно, не потоплені кораблі, хоча хто знає, але точно ушкоджені. І оскільки вони бувають однотипні, вони (російські загарбники, – Ред.) хочуть приховати, який саме корабель був уражений. Це означає, що ми б’ємо їхній воєнно-морський флот, – заявив радник керівника ОПУ.

Арестович додав, що війська РФ також продовжують стрімко втрачати авіацію. Так, українські Повітряні сили за добу збили три літаки, вертоліт, п’ять безпілотників та чотири крилаті ракети ворога.

Днями Олексій Арестович розповів, що російські війська анонсували взяття Харкова, але це був інформаційний хід для української розвідки. Мета ворога полягала в тому, щоб Україна відтягнула частину сил на захист міста і не посилювала захист Ізюма.