Росія продовжує виправдовуватися, перекладати відповідальність і брехати про вбивства в Бучі, вибухи у Краматорську та інші військові злочини.

Про це у новому вечірньому відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський.

– Вони вже настільки втратили зв’язок з реальністю, що звинувачують нас у скоєнні навіть того, що очевидно для всіх у світі зробили саме російські війська. Це боягузство. Вони бояться визнати, що уся російська політика по відношенню до України протягом десятків років була помилковою. Вони бояться визнати, що робили помилкові ставки і витратили колосальні ресурси на підтримку повних нікчем, – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що німецька позиція змінюється на користь України.

-Говорив з канцлером Німеччини Олафом Шольцом про те, як притягнути до відповідальності усіх винних у воєнних злочинах, як посилити санкції проти Росії, примусити їі шукати мир. Німецька позиція змінюється на користь України, – додав він.

Крім цього, 18 захисників України отримали державні нагороди, відзнаки героїв. Пʼятеро військовослужбовців Збройних Сил України, троє – звʼязківців Державної служби спеціального звʼязку і захисту інформації України, десять – поліцейських.