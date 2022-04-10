Російські війська здійснюють наступальні дії на Донбасі та продовжують обстріли Харкова.

Про це йдеться у зведеннях обласних військових адміністрацій станом на ранок неділі, 10 квітня, що є в розпорядженні Фактів ICTV.

Так, ворог знову вночі обстрілював житлові райони Харкова із артилерії та реактивних систем залпового вогню. У Харківській області війська РФ “працюють” по Ізюмському напрямку, але українська армія тримає позиції.

У Луганській області ворог здійснював артилерійські та ракетні обстріли житлових кварталів та місць евакуації мирних громадян із районів активних бойових дій.

Путінські війська продовжують наступальні дії в напрямку міст Попасна та Сєвєродонецьк. Успіху ворог не досягнув. Зранку російські загарбники здійснили потужний обстріл Сєвєродонецька. З-під завалів вдалося врятувати двох пенсіонерів. Водночас одна людина загинула, а ще четверо зазнали поранень.

У Донецькій області відбуваються активні бойові дії вздовж лінії зіткнення. Ворог пробував наступати поблизу Мар’їнки, але українські військові відбили наступ.

Паралельно путінські війська обстрілювали населені пункти Вугледар, Красногорівка, Авдіївка, Торецьку та Очеретинську територіальні громади. Через це населені пункти були частково знеструмлені.

Маріуполь тримається попри блокаду російських загарбників та значно переважаючі сили ворога. Триває евакуація цивільного населення з Донецької області, зокрема залізницею.

У Дніпропетровській області тривога лунала практично щогодини, зокрема й зранку. Вночі ворог поцілив у фермерське господарство, промисловий та інфраструктурний об’єкти. Наразі є інформація про одного постраждалого.

У Миколаївській області ввечері та вночі війська РФ здійснювали обстріли населених пунктів. Через це постраждали інфраструктурні об’єкти. За попередньою інформацією, жертв немає.

У Херсонській області також було неспокійно: жителі майже всіх населених пунктів інформували про обстріли та вибухи. Особливо це стосується територій на межі областей. Крім того, російські загарбники продовжують чинити мародерство на тимчасово захоплених територіях регіону. У селах вони кидають гранати у будинки, забирають транспорт та їжу. Загалом в області спостерігається гуманітарна катастрофа.

Водночас у багатьох регіонах України ніч минула відносно спокійно. Йдеться про Волинську, Закарпатську, Рівненську, Івано-Франківську, Чернівецьку, Львівську, Хмельницьку, Київську, Одеську, Миколаївську, Вінницьку, Запорізьку, Тернопільську, Кіровоградську, Житомирську, Черкаську, Чернігівську, Полтавську та Сумську області.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, на тимчасово зайнятих територіях Харківської, Запорізької та Херсонської областей російські загарбники розгорнули військові шпиталі, а також ремонтні майстерні військової техніки.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ