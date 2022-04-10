Російські окупанти у морському порту міста Маріуполя б’ють по цивільних суднах і намагаються взяти моряків у заручники.

Про це у своєму у своєму каналі в Telegram повідомила омбудсмен України Людмила Денісова.

За її словами, декілька днів окупанти обстрілювали цивільні іноземні кораблі, а потім закликали екіпажі, серед яких багато іноземних громадян, зокрема Туреччини та Болгарії, евакуюватися: виходити до російських військових з наявним на кораблях провіантом.

– До цього росіяни вбили члена екіпажу криголама “Капітан Бєлоусов”, також було поранено декількох членів екіпажу та людей із корабля під прапором Домініки, – повідомила омбудсмен Денісова.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини повідомила, що такими діями армія Росії порушує право на життя і на свободу та особисту недоторканість, право на свободу пересування, право мирного проходу та на свободу судноплавства. Всі ці права регулюються міжнародними конвенціями.

– Закликаю консульства держав, громадяни яких перебувають на іноземних суднах в Маріуполі, допомогти забезпечити їх безпечну евакуацію коридором, який буде контролювати держава Україна, – написала вона.

Вона також звернулась до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму. У своєму зверненні вона закликала врахувати ці факти порушення Росією прав людини в Україні.

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Джерело: Людмила Денісова

Фото: Людмила Денісова