У Луганській області прикордонники відбили атаку російських загарбників. Одного з них українські військові взяли в полон.

Про це поінформували в пресцентрі Державної прикордонної служби України.

Як розповів офіцер із позивним Рой, який організовує оборону в цій місцевості, ворожі сили вже вчетверте пробували здійснити наступ на ці позиції українських військ.

– Цього разу рашисти знову спробували непомітно підкрастися до позицій наших бійців. Прикордонники щедро пригостили орків свинцем. Від пострілів ті щури почали розбігатися, ще більше наражаючись на кулі захисників України, – зазначили в ДПСУ.

Кілька загарбників загинули, а один зазнав поранення, благав не стріляти та здався українським прикордонникам.

Виявилося, що полонений є уродженцем міста Стаханов (Кадіївка), що знаходиться на тимчасово окупованій території Луганщини. Він зізнався, що служить артилеристом з 2019 року на боці окупантів.

Тепер буде перевірятися інформація, чи причетний цей полонений до обстрілів мирних українців.

За час повномасштабної війни в Україні (з 24 лютого до 10 квітня), війська РФ втратили близько 19,3 тис. особового складу, 722 танки, 1 911 бойових броньованих машин, 342 одиниці артилерійських систем, 152 літаки, 137 гелікоптерів.

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Джерело: ДПСУ

Фото: ДПСУ