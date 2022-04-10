РФ розгорнула шпиталі та майстерні на території трьох областей України

На тимчасово зайнятих територіях Харківської, Запорізької та Херсонської областей російські загарбники розгорнули військові шпиталі та ремонтні майстерні військової техніки.

На такий крок ворог пішов через значні санітарні втрати особового складу та техніки.

За даними генерального штабу Збройних сил України, у шпиталях окупантів, куди постійно надходять поранені, не вистачає кваліфікованого медичного персоналу.

Має ворог також проблеми із запасами медичних препаратів, які майже не поповнюються.

Через те, що в армії РФ немає стабільного постачання запасних частин та агрегатів, особовий склад ремонтних майстерень із відновлення техніки працює цілодобово.

Відомо генеральному штабу Збройних сил України також про прибуття до України ремонтних бригад із Ярославської області РФ.

Викликали їх, щоб полагодити залізничні шляхи на тимчасово зайнятих територіях Харківської області.

Тим часом у Мелітопольському районі Запорізької області російські загарбники продовжують обшуки помешкань цивільних.

Російські військові перевіряють у місцевих документи, а також чи мають ті автомобілі та запаси продуктів.

Людей допитують про те, де працюють близькі родичі, а також вимагають інформацію про колишніх співробітників правоохоронних органів, військовослужбовців ЗСУ, учасників АТО/ООС.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 46-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Генеральний штаб ЗСУ