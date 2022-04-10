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Факти / Україна

РФ втратила за добу війни в Україні близько двох сотень військових

Тетяна Забожко редакторка стрічки
російські військові

За час повномасштабної війни в Україні, із 24 лютого до 10 квітня, російські загарбники втратили близько 19,3 тис. особового складу.

Лише за добу бойових дій в Україні армія РФ скоротилась орієнтовно на дві сотні військових.

Знищили українські захисники 21 ворожий автомобіль, 17 танків, 16 бойових броньованих машин, сім одиниць артилерійських систем.

Збили над українським небом Збройні сили України також по одному російському літаку та гелікоптеру.

Загалом за понад півтора місяці армія РФ втратила:

  • близько 19,3 тис. особового складу,
  • 722 танки,
  • 1 911 бойову броньовану машину,
  • 342 одиниці артилерійських систем,
  • 108 одиниць реактивних систем залпового вогню,
  • 55 одиниць засобів протиповітряної оборони,
  • 152 літаки,
  • 137 гелікоптерів,
  • 1 384 одиниці автомобільної техніки, 
  • сім кораблів (катерів),
  • 76 цистерн із паливно-мастильними матеріалами,
  • 112 безпілотників оперативно-тактичного рівня,
  • 25 одиниць спеціальної техніки,
  • чотири пускові установки оперативно-тактичного ракетного комплексу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 46-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Фото: Depositphotos

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