Аналітики прогнозують, що російські війська проведуть великий наступ із окупованого міста Ізюм у Харківській області на місто Дніпро, яке є стратегічно важливим об’єктом на сході України.

Про це повідомили американські військові урядовці, пише New York Times.

– Ця оцінка була зроблена після того, як у п’ятницю на супутникових знімках (зроблених компанією Maxar Technologies, – Ред.) було видно, як сотні військових машин рухаються через східне селище Великий Бурлук у напрямку Ізюма, – йдеться у повідомленні.

Бої навколо Ізюму посилилися після того, як Москва оголосила про свій намір зосередити бойові дії на сході України, вивівши десятки тисяч військ з українських областей на Півночі після того, як зіткнулася з жорсткішим, ніж очікувалося, опором ЗСУ.

– Ми вже кілька днів говоримо про те, що Ізюм такий важливий для них, тому що він знаходиться майже в центрі Донбасу, на захід від нього, – заявив високопоставлений представник Пентагону.

У той час високопоставлений представник Пентагону сказав, що американські аналітики з галузі розвідки бачили, що російські війська в Ізюмі та навколо нього готуються до наступу на південь та південний схід, щоб спробувати просунутися вглиб Донбасу.

Російські війська можуть провести наступ з Ізюму на Дніпро – аналітики / 4 фотографии

Російські війська потребують Ізюма, щоб утримати свої бойові рубежі на західному напрямку та дозволити їм просунутися до Дніпра та інших стратегічних міст Донбасу, вважають американські офіційні чиновники.

При цьому на південь від цього району знаходиться місто Краматорськ, де внаслідок російського ракетного удару по залізничному вокзалу 8 квітня загинуло понад 50 людей.

Фото: Maxar, Depositphotos