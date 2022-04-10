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Факти / Україна

Що відчувають захисники Маріуполя: полк Азов звернувся до українських політиків

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Що відчувають захисники Маріуполя: полк Азов звернувся до українських політиків

Маріуполь залишатиметься українським доти, доки там перебуватимуть українські захисники.

Про це 10 квітня в офіційному відеозверненні заявив командир полку Азов Святослав Паламар, позивний – Калина.

Він закликав українських політиків не забувати, що Маріуполь – це місто-мученик, місто-борець. Звертаючись до них, Святослав Паламар вирішив не називати конкретних імен.

– Політики, які розповідають, що “ми вас постійно підтримуємо, ми з ними на зв’язку”. Вже більше двох тижнів ніхто не піднімає слухавку і ніхто ні з ким не спілкується, – заявив командир полку Азов.

Також Святослав Паламар звернувся до українців та побажав, аби всі продовжували триматися у біді, не забувати про боротьбу, боротися і перемагати.

Захисники Маріуполя вже понад місяць б’ються з переважаючими силами противника, стримуючи російську армію від просування вглиб території України.

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