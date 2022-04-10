Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 45 день війни
Вбили Вбили
176 дітей
Поранили Поранили
>324 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 480 дорослих
Факти / Україна

Стає другою Чорнобаївкою: ЗСУ накрили окупантів на аеродромі у Мелітополі

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Стає другою Чорнобаївкою: ЗСУ накрили окупантів на аеродромі у Мелітополі

9 квітня Збройні сили України завдали удару по аеродрому в Мелітополі, де сконцентрувалися російські військові підрозділи.

Про це в інтервю Марку Фейгіну розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович. Він порівняв успішні дії українських військових із аналогічною операцією на аеродромі у Чорнобаївці під Херсоном.

– Мелітополь поступово стає Чорнобаївкою. Сьогодні накрили мелітопольський аеродром, теж із пунктом управління — рвалося години дві, – повідомив він.

Також Олексій Арестович додав, що Мелітополь – це центральний вузол, де знаходиться аеропорт, залізничне, автомобільне сполучення. Це опорний пункт, який забезпечує зв’язок Запоріжжя, Херсона та Маріуполя.

Українські військові розгромляли техніку і батальйони російських окупантів у Чорнобаївці Херсонської області вже 14 разів.

Феномен Чорнобаївки полягає в тому, що російські військові жодним чином не можуть оминути аеродром у цьому населеному пункті, оскільки можливостей для перекидання загарбницьких сил на неокуповану територію України небагато.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка