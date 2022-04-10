9 квітня Збройні сили України завдали удару по аеродрому в Мелітополі, де сконцентрувалися російські військові підрозділи.

Про це в інтерв’ю Марку Фейгіну розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович. Він порівняв успішні дії українських військових із аналогічною операцією на аеродромі у Чорнобаївці під Херсоном.

– Мелітополь поступово стає Чорнобаївкою. Сьогодні накрили мелітопольський аеродром, теж із пунктом управління — рвалося години дві, – повідомив він.

Також Олексій Арестович додав, що Мелітополь – це центральний вузол, де знаходиться аеропорт, залізничне, автомобільне сполучення. Це опорний пункт, який забезпечує зв’язок Запоріжжя, Херсона та Маріуполя.

Українські військові розгромляли техніку і батальйони російських окупантів у Чорнобаївці Херсонської області вже 14 разів.

Феномен Чорнобаївки полягає в тому, що російські військові жодним чином не можуть оминути аеродром у цьому населеному пункті, оскільки можливостей для перекидання загарбницьких сил на неокуповану територію України небагато.