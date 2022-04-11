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Факти / Україна

У битві із росіянами загинув відомий український десантник Балу

Анастасія Гевко редакторка стрічки
У битві із росіянами загинув відомий український десантник Балу

Відомий український десантник Володимир Балюк із псевдо Балу загинув у бою з російськими окупантами. Про це у неділю, 10 квітня, повідомило Командування десантно-штурмових військ ЗСУ.

Під час своєї останньої битви захисник України знищив дві ворожі бойові машини десанту (БМД) та багатьох окупантів, чия точна кількість не вказується.

Повідомляється, що Володимир Балюк був зразковим представником сучасного сержантського корпусу десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Також, за даними ЗСУ, Балюк мав високу професійну підготовку і великий бойовий досвід, раніше він брав участь у міжнародних навчаннях.

– Він обіймав одну з ключових посад у бойових підрозділах 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ ЗС України – був головним сержантом десантно-штурмової роти. 5 квітня на півдні України під час бою з переважаючими силами супротивника. Володимир Балюк – герой. У бою він особисто знищив дві ворожі БМД та чимало живої сили супротивника, – сказано у повідомленні.

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