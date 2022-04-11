Відомий український десантник Володимир Балюк із псевдо Балу загинув у бою з російськими окупантами. Про це у неділю, 10 квітня, повідомило Командування десантно-штурмових військ ЗСУ.

Під час своєї останньої битви захисник України знищив дві ворожі бойові машини десанту (БМД) та багатьох окупантів, чия точна кількість не вказується.

Повідомляється, що Володимир Балюк був зразковим представником сучасного сержантського корпусу десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Також, за даними ЗСУ, Балюк мав високу професійну підготовку і великий бойовий досвід, раніше він брав участь у міжнародних навчаннях.