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Факти / Україна

Україна повністю заборонила імпорт товарів із РФ – Свириденко

Валентина Летяк редакторка стрічки
імпорт експорт

Повне ембарго на імпорт товарів із Росії – уряд напередодні, 9 квітня, ухвалив відповідну постанову, повідомила віцепрем’єр – міністр економіки України

– Ми юридично закріпили фактичне припинення торговельних відносин із Російською Федерацією, яке сталося 24 лютого. Ми офіційно оформили повне припинення торгівлі товарами з державою-агресором. Відтепер жодна продукція РФ не зможе бути ввезена на територію нашої держави, – наголосила вона.

За її словами, заборона російського імпорту блокуватиме щороку валютні надходження до РФ на $6 млрд, тобто зменшаться потенційні можливості фінансування війни.

Свириденко вважає, що такий крок України слугуватиме прикладом для партнерів на Заході та в ЄС, спонукаючи до посилення санкцій проти РФ, зокрема впровадження енергетичного ембарго та ізоляції усіх російських банків.

– Саме такі дії стануть нашим внеском у знекровлення економіки Росії й сприятимуть нашій перемозі, – підсумувала міністр економіки.

Мета України на сьогодні – нафтове ембарго для РФ, бо саме це дозволить обвалити російську економіку, позбавивши її важливих ресурсів для продовження вбивств українців, заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак

Два дні тому, 8 квітня, Євросоюз схвалив нові санкції проти Росії. Серед них – ембарго на імпорт із Росії вугілля та інших твердих копалин із серпня 2022 року.

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Фото: Depositphotos

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