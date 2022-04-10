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Факти / Україна

Уряд виділив перший мільярд на відбудову звільнених територій – Шмигаль

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Денис Шмигаль

З резервного фонду уряд направив перший мільярд гривень на відбудову звільнених від російських військ територій. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він зазначив, що кошти підуть на ліквідацію наслідків воєнних дій та першочергове відновлення інфраструктури.

– 400 млн грн для Київської області. По 250 млн грн Чернігівській та Сумській областям. Ще 100 млн грн для Житомирщини. Кошти будуть спрямовані на ремонт інженерних мереж і систем для відновлення тепла, газу, води, електроенергії. Також на розбирання руйнувань, ремонт покрівель, заміну вікон і дверей, ліквідацію вибоїн на дорогах та інші першочергові потреби, – повідомив Шмигаль.

Розпорядником коштів будуть військово-цивільні адміністрації в кожній області. З боку уряду координувати процес буде Міністерство розвитку громад та територій.

Шмигаль додав, що це лише перший етап, і попереду буде ще багато роботи з капітальної відбудови України.

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