Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова розповіла про звірства агресорів у населених пунктах України, які перебували під російською окупацією.

– Після визволення населених пунктів від рашистських окупантів залишаються десятки та сотні закатованих, скалічених людей, які зазнавали страшних тортур – таке обличчя “визволення”, що прийшло в Україну, – написала омбудсмен у себе в соцмережах 10 квітня.

Так, у селищі Макарів під Києвом росіяни відрізали 80-річному чоловікові руки на очах його дочки. Він помер від отриманих ран.

В Ірпені під Києвом двоє окупантів зґвалтували вагітну 20-річну жінку. Внаслідок їхніх дій вона втратила дитину.

На Херсонщині росіяни били 60-річного чоловіка прикладами та палицями на очах у дочки.

На Чернігівщині під час окупації сіл Ягіда та Лукашівка агресори облаштували штаб у Вознесенській церкві. Згодом там знайшли тіла розстріляних людей. Ймовірно, це були місцеві жителі.

Денісова підкреслила, що терор, жорстоке поводження та вбивства мирних жителів на окупованих територіях є військовим злочином, визначеним Статутом Міжнародного військового трибуналу та Римським статутом Міжнародного кримінального суду, а також порушенням норм Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.