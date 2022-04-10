У неділю, 10 квітня, в місті Маріуполь (Донецька область) старший офіцер прикордонних військ, опинившись в оточенні ворога, підірвав себе разом із радіостанцією, щоб вона не дісталася російським загарбникам.

Про це розповів сьогодні на брифінгу радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович.

– За попередніми даними, сьогодні в Маріуполі один зі старших офіцерів прикордонних військ, будучи оточений ворогами і поранений, підірвав себе разом із радіостанцією, щоб вона не дісталася противникові. Останніми словами в радіостанції були Слава Україні! Низький уклін, шана і честь нашим прикордонникам! – наголосив Арестович.

Він уточнив, що в Маріуполі зараз тривають важкі вуличні бої. Українські війська тримають оборону.

Арестович також висловив окрему подяку українським прикордонникам, які зараз протистоять повномасштабній російській агресії.

– Прикордонник, який зустрічає війну, це маленький загін, який має 30 або 15 осіб. Пост, на який насувається ворожа колона чи російська танкова дивізія. Відійти ти не можеш, це ганьба, здатися ти не можеш, це проти військової честі. Ти зустрічаєш бій в абсолютно безнадійній ситуації. Так-от, за нашими даними, жоден прикордонник не відійшов на початку конфлікту, всі прийняли бій, – розповів Арестович.

Він додав, що дехто з українських прикордонників загинув у бою з путінськими військами, а хтось потрапив до полону. Україна зараз робить все, щоб повернути тих, хто потрапив до полону.

Арестович уточнив, що зараз прикордонники повертаються до охорони державного кордону України на півночі нашої держави, звідки відступили війська РФ.

Як відомо, Маріуполь перебуває в оточенні російських військ. Попри переважаючі сили ворога, українські військові тримають оборону та завдають втрат путінським військам.

За інформацією Генерального штабу України, основні зусилля ворога зараз зосереджені на захопленні Маріуполя та наступі в районі міста Ізюм.