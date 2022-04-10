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Факти / Україна

ЗСУ знищили ворожий БПЛА Орлан-10 за допомогою Starstreak

Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
ЗСУ знищили ворожий БПЛА Орлан-10 за допомогою Starstreak

На Харківщині підрозділ протиповітряної оборони 95 окрема десантно-штурмова бригада ЗСУ успішно знищила російський БПЛА Орлан-10 із ПЗРК британського виробництва Starstreak.

Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ також показало фото залишків збитого БПЛА.

ЗСУ знищили ворожий БПЛА Орлан-10 за допомогою Starstreak / 2 фотографии

Це вже другий збитий багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс Орлан-10 рашистів. Перший БПЛА такого типу збили вчора.

На відео також показали перше бойове застосування ПЗРК Starstreak у бойових підрозділом ДШВ ЗСУ.

Starstreak – це переносний зенітно-ракетний комплекс, призначений для ураження вертольотів і літаків противника, що низько летять.

Цей ПЗРК вважається найшвидшою у світі ракетою класу “земля-повітря” малої дальності, може вражати повітряні цілі на висоті до 5 км.

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Джерело: Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ 

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